Schilder wie diese sind die stummen Vorboten der Cyclassics. Sie hängen bereits bei Ellerhoop oder wie auf diesem Foto in Bevern. FOTO: Christian Uthoff up-down up-down Am 21. August Wegen Cyclassics: Viele Straßen in der Region Barmstedt werden gesperrt Von Christian Uthoff | 14.08.2022, 06:30 Uhr

Jan Ullrich war dabei, auch Erik Zabel und André Greipel haben die Hamburger Cyclassics gewonnen. Am 21. August ist die Radsport-Elite wieder zu Gast und fährt quer durch den Kreis Pinneberg. In der Region Barmstedt ist bislang eher unbekannt gewesen, was das bedeutet.