Jahresrückblick Kreis Pinneberg Corona und andere Krankheiten bremsen 2022 das öffentliche Leben massiv aus Von Christian Uthoff | 27.12.2022, 06:00 Uhr

Züge fallen aus, ein Bürgerbüro schließt und in Krankenhäusern ist die Lage angespannt: Auch wenn Corona im Jahr 2022 längst keine so große Rolle mehr wie in den Vorjahren spielte – krank wurden die Kreis Pinneberger trotzdem. Während es zu Beginn des Jahres die Omikron-Variante war, schlugen zum Ende des Jahres vor allem die Grippe und andere Infekte zu. Und der Winter ist noch lang.