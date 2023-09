Musiknacht City Blues und Lottes Musiknacht begeistern zahlreiche Besucher in Elmshorn Von Johanna Lippke | 04.09.2023, 17:00 Uhr Wellbad lieferten beim City Blues eine große Musik-Show ab. Foto: Johanna Lippke up-down up-down

Grammy-Preisträgerin Gaby Moreno reist aus London an. Und eine Holzhalle wird zur Konzerthalle. Das Kulturwochenende hatte in Elmshorn so einiges zu bieten.