Kette verlässt City C&A ist in Elmshorn bald Geschichte: Verhandlungen über Nachmieter laufen Von Christian Brameshuber | 11.10.2023, 18:00 Uhr Zehn Jahre lang war das Bekleidungsunternehmen am Alten Markt ansässig. Jetzt läuft der Ausverkauf. Foto: Brameshuber

Der letzte Verkaufstag ist am 14. Oktober. Dann stehen mehr als 2000 Quadratmeter Verkaufsfläche von C&A in Elmshorn am Alten Markt leer. Sie sollen schnell wieder belegt werden.