Am Südufer des Hafens gibt es 160 Stellplätze. Ein kleiner Teil davon wird von der Stadt bewirtschaftet. Sie fallen künftig an Markttagen als Parkplätze weg. Foto: Brameshuber up-down up-down Großbaustelle ab Herbst Buttermarkt jahrelang gesperrt: Elmshorns City verliert hunderte Parkplätze Von Christian Brameshuber | 06.06.2023, 18:43 Uhr | Update vor 2 Std.

220 Stellplätze im Herzen der Elmshorner Innenstadt fallen auf einen Schlag ab Oktober weg. Dazu weitere 160 Stellplätze am Südufer, an den beiden Wochenmarkttagen. Der Markt selbst muss umziehen. shz.de listet auf, was passiert, wenn ab Herbst der Stadtumbau in Elmshorn so richtig startet.