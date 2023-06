220 Parkplätze gibt es auf dem Buttermarkt. Auch viele Kunden der Innenstadt nutzen diese Stellfläche. Im Oktober wird der Buttermarkt komplett gesperrt, die Markthalle geschlossen. Foto: Brameshuber up-down up-down Großbaustelle ab Herbst Buttermarkt 6 Jahre dicht: Elmshorn droht das große Parkchaos Von Christian Brameshuber | 06.06.2023, 18:43 Uhr

220 Stellplätze im Herzen der Elmshorner Innenstadt fallen auf einen Schlag ab Oktober weg. Dazu weitere 160 Stellplätze am Südufer, an den beiden Wochenmarkttagen. Der Markt selbst muss umziehen. shz.de listet auf, was passiert, wenn ab Herbst der Stadtumbau in Elmshorn so richtig startet.