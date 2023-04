Die Fahrer der Elmshorner Linienbusse kennen die Ecke und kommen problemlos unter den Schienen durch. Ein Reisebus hatte am Ostersamstag weniger Glück. Foto: Christian Uthoff up-down up-down Am Ostersamstag Bus bleibt in Unterführung am Bahnhof Elmshorn stecken Von Grischa Beißner | 11.04.2023, 17:30 Uhr

Die Unterführung am Elmshorner Bahnhof wird immer wieder zur Falle für zu große Fahrzeuge. Am Osterwochenende war es mal wieder so weit.