Bengta Reich (links) und Olaf Seiler von der Bürgerstiftung freuen sich, die Kulturtafel Elmshorn - vertreten durch Dörte Lippold und Eckbert Jänisch - unterstützen zu können. Foto: Ann-Kathrin Just up-down up-down Bürgerstiftung Elmshorn Spende in Höhe von 1.000 Euro für die Kulturtafel Elmshorn Von Ann-Kathrin Just | 21.09.2022, 14:00 Uhr

Die Bürgerstiftung Elmshorn übergab am Dienstag (20. September) einen Spendencheck an die Kulturtafel. Dieses Geld sei ein echter Bonus für die Kulturtafel, so Eckbert Jänisch.