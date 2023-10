Gemeinde plant Bürgerbus Horst soll dienstags und donnerstags fahren Von Nicole Wollschlaeger | 10.10.2023, 15:07 Uhr Glückstadt hat bereits einen Bürgerbus. Für Horst steht das Konzept, aber noch kein Termin. Foto: Achim Lührs up-down up-down

Das Konzept für den Bürgerbus in Horst ist da. Kein Linienverkehr, dafür Dienst nach Bestellung an zwei Tagen in der Woche. Ein Starttermin fehlt aber noch.