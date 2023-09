Bürger sollen mitmachen Wie soll Barmstedt sich entwickeln? Zweite Stadtwerkstatt am 6. September Von Michael Bunk | 04.09.2023, 17:37 Uhr Symbolfoto: Michael Bunk

Wie kommt Barmstedt in die Zukunft? Bei den Antworten auf diese Frage können alle Bürger mitwirken, zum Beispiel am Mittwochabend in der Sporthalle des Gymnasiums.