Landrätin Elfi Heesch (links) mit der Bürgerbeauftragen Samiah El Samadoni vor dem Kreishaus in Elmshorn. FOTO: Florian Kleist up-down up-down Beratung für soziale Themen Sozialsprechstunde in Elmshorn: Bürgerbeauftragte berät persönlich Von Katharina Mrozek | 24.08.2022, 17:00 Uhr

Die Bürgerbeauftragte des Landes Schleswig-Holstein lädt am Montag 29. August zur Sprechstunde für soziale Angelegenheiten in Elmshorn ein. Sie erklärt, warum gerade jetzt sozialrechtliche Beratung so wichtig ist.