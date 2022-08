Die Filialleiterinnen Annabella Minai (rechts) und Chiara-Lee Haartje sind für den neuen Standort in Elmshorn zuständig FOTO: Chiara Bluhm up-down up-down Neues Café in der Königstraße Mit Yeti Tea kommt der Bubble Tea wieder richtig in Elmshorn an Von Chiara Bluhm | 03.08.2022, 07:30 Uhr

Die zweite Welle ist da: Der Bubble-Tea ist zurück in den deutschen Innenstädten – auch in Elmshorn. Jetzt hat Yeti Tea in der Königstraße geöffnet. Der Drink mit den gummiartigen Perlen hatte 2010 bereits große Wellen geschlagen.