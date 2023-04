Durchkommen gibt es nur zu Fuß oder mit dem Fahrrad. Voraussichtlich bis zum 21. April ist die Brücke nach Seestermühe gesperrt. Foto: Beißner up-down up-down Beginn der Bauarbeiten Brücke gesperrt: Seestermühe vorerst nur über Umwege erreichbar Von Grischa Beißner | 12.04.2023, 17:00 Uhr

Wer nach Seestermühe will, muss sich aktuell umgucken. Denn die Brücke in der Dorfstraße, die Hauptzufahrt in den Ort, ist bis zum 21. April gesperrt und nur teilweise ausgeschildert.