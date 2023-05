Die Feuerwehr Elmshorn war im Einsatz, um die heißgelaufene Bremse eines Kesselwagens zu kühlen. Foto: Christian Brameshuber up-down up-down Feuerwehr im Einsatz Bremse läuft heiß: Flammen an Güterzug im Bahnhof Elmshorn Von Christian Brameshuber | 12.05.2023, 16:24 Uhr

Bange Minuten in Elmshorn: Wegen einer heißgelaufenen Bremse waren an einem Güterzug in Elmshorn Flammen zu sehen. Die Feuerwehr rückte aus.