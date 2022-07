Die Polizei sucht nach Zeugen. FOTO: Friso Gentsch up-down up-down Polizei vermutet Brandstiftung Unbekannte zünden Mülltonnen in Elmshorn an Von Cindy Ahrens | 08.07.2022, 17:45 Uhr

Im Gooskamp, in der Gärtnerstraße und in der Königstraße brannten am frühen Freitagmorgen mehrere Mülltonnen. Die Elmshorner Polizei geht von vorsätzlicher Brandstiftung aus.