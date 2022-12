Ein Großaufgebot an Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei war in Bevern im Einsatz. Foto: Carsten Wittmaack up-down up-down Schwelbrand im Neubaugebiet Adventsgesteck fängt in Bevern Feuer: Zwei Menschen im Krankenhaus Von Carsten Wittmaack | 27.12.2022, 13:43 Uhr

Einen Tag nach Weihnachten fing in einem Einfamilienhaus am Beverner Holzkoppelweg ein Adventsgesteck Feuer. Die Bewohner kamen in ein Krankenhaus, weil sie den Qualm eingeatmet hatten.