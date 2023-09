Mit Spielenachmittagen und einem literarischen Erntefrühstück geht der Seniorenclub Bokel in den Jahresendspurt. Die nächsten Spielenachmittags-Termine sind der 1. und 15. November. Gespielt wird jeweils mittwochs ab 14.30 Uhr in der Bokeler Dörpstuv am Fasanenweg. Organisiert werden die Veranstaltungen vom Team um das Club-Führungsduo Hannelore Ahsbahs und Ute Stolze.

Erntefrühstück im Sparrieshooper Rosenhof

Während der Spielenachmittage gibt es zur Stärkung Kaffee und Kuchen – und ganz viel Raum für einen ausgiebigen Klönschnack. Wer einmal ganz unverbindlich bei einem der Spieletreffen vorbeischauen möchte, ist jederzeit willkommen. Eine Club-Mitgliedschaft ist nicht notwendig.

Für das Erntefrühstück geht es am Sonntag, 8. Oktober, in den Rosenhof nach Sparrieshoop. „Das Büfett lässt keine Wünsche offen“, verspricht Ahsbahs. „Es gibt kalte und warme Speisen, süß und pikant.“ Los geht es um 10 Uhr, Clubmitglieder zahlen 16 Euro pro Person, Gäste 20 Euro. Neben dem Kulinarischen wird auch Literarisches serviert.

Lesen Sie auch Seniorenclub Bokel Gelungener Neustart nach monatelanger Corona-Zwangspause

Der Journalist und Autor Carsten Wittmaack stellt seinen neuen Roman „Gottes zweite Chance“ vor und erzählt, wie das Buch entstanden ist. Anmeldungen für das Erntefrühstück nehmen Ahsbahs unter Telefon (04127) 977 6221 und Stolze unter (04127) 1574 bis zum 30. September entgegen.

Seit 2014 steht Ahsbahs an der Spitze des Clubs. Gemeinsam mit Stolze ist sie maßgeblich für die Planungen verantwortlich. Seit 43 Jahren gibt es den Seniorenclub bereits. Das Premierentreffen fand im April 1980 statt. Erste Heimstätte war das Hotel Bokel Mühle am See, seit 2015 trifft sich die Runde in der Dörpstuv.