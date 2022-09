Hannelore Ahsbahs (vorne links) und Ute Stolze sind das Führungsduo des Bokeler Seniorenclubs. Foto: Carsten Wittmaack up-down up-down Während des Erntefrühstücks Bokels Seniorenclub informiert sich über den Klimawandel Von Carsten Wittmaack | 24.09.2022, 13:00 Uhr

„Klimawandel und Nachhaltigkeit. Was geht in Bokel und Umgebung?“ So heißt der Titel des Vortrags, mit dem Vize-Bürgermeister Götz Reimer zu den Senioren kommt.