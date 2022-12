Idylle pur: der Bokeler See im Wintergewand. Foto: Carsten Wittmaack up-down up-down Der erste „echte“ Schneetag Der Bokeler See als Stillleben: Ein Anblick, wie es ihn nur im Winter gibt Von Carsten Wittmaack | 15.12.2022, 17:00 Uhr

Am Donnerstag (15. Dezember) wagten sich die ersten Schlittschuhläufer auf den See. Sicherer ist es aber, die Idylle vom Ufer aus in Augenschein zu nehmen.