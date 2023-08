Zwei DJs legen auf Bis zu 1500 Gäste zur Scheunenfete Groß Offenseth-Aspern erwartet Von Michael Bunk | 23.08.2023, 08:00 Uhr Bei der Scheunenfete Groß Offenseth-Aspern ist musikalisch für jeden etwas dabei. Foto: Michael Bunk up-down up-down

In zwei Hallen soll es bei der G.O. Aspern wieder rund gehen. Nach der gelungenen Premiere im vergangenen Jahr wird die Feier in Groß Offenseth-Aspern nochmals eine Nummer größer.