So ändern sich die Zeiten: Anfang November lässt sich bei knapp 15 Grad ein Spaziergang rund um die herbstliche Schlossinsel und den Rantzauer See in Barmstedt machen. Nur kurze Zeit später ist der Winter mit Schnee und Eis da.

Foto: Carsten Wittmaack/Christian Uthoff