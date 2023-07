Der Bilsener Gemeinderat hat einstimmig beschlossen, beim Kindergarten eine Kooperation mit Langeln einzugehen. Foto: Michael Bunk up-down up-down Gemeinderat entscheidet Bilsen verlässt Kindergarten-Verbund mit Hemdingen und Heede – und will in Langeln einsteigen Von Michael Bunk | 06.07.2023, 18:00 Uhr

Der Beschluss fiel am Ende einstimmig. Bilsen will stattdessen in das Kindergarten-Projekt in Langeln einsteigen. Doch die CDU hat sich lange Zeit schwer damit getan, diesen Schritt mitzugehen.