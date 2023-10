Stipendium der Start-Stiftung Nach Flucht vor dem Krieg: Junger Ukrainer erhält neue Chance im Kreis Pinneberg Von Michael Bunk | 04.10.2023, 08:00 Uhr Vladyslav Lohvynenko (16) beim Gespräch mit shz.de am Bilsener Sportplatz. Er war vor eineinhalb Jahren mit seiner Mutter aus der Ukrainer geflüchtet. Nun ist er einer von sieben Jugendlichen aus Schleswig-Holstein, die ein Stipendium der START-Stiftung erhalten haben. Foto: Michael Bunk up-down up-down

Vladyslav Lohvynenko hat sich in Bilsen und am Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium Quickborn schnell und gut eingelebt. Der junge Ukrainer hat Freunde gefunden, hat die deutsche Sprache gelernt. Mit seinem Stipendium der Start-Stiftung will er sich noch mehr einbringen.