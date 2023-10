Langfristiger Mietvertrag Beschlossen: EBS bekommt Räume an der Elmshorner Nordakademie Von Christian Brameshuber | 13.10.2023, 08:00 Uhr Das Elmshorner Gymnasium hat schon jetzt zu wenig Räume. Ab 2026 muss ein weiterer kompletter Jahrgang untergebracht werden. Foto: Brameshuber up-down up-down

Bis 2029 kann die Elsa-Brändström-Schule in Elmshorn mit einzelnen Klassen an der privaten Hochschule einziehen. Mit dieser Lösung wird die akute Raumnot an dem Gymnasium deutlich entschärft.