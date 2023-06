Jan Ahrens baut Transporter und Busse um, am liebsten amerikanische Greyhounds. Foto: Jann Roolfs up-down up-down Wirtschaft in und um Elmshorn Zu Besuch bei RedCar: Hier werden Transporter zu Wohnmobilen Von Jann Roolfs | 03.06.2023, 06:00 Uhr

Jan Ahrens baut in seiner RedCar Manufaktur in Elmshorn maßgeschneiderte Wohnmobile. Wer will, kann selbst mitbauen und dadurch Geld sparen.