Streit um Hunde in freier Natur Spaziergang in Kölln-Reisiek soll Hundebesitzer und Jäger zusammenbringen Von Grischa Beißner | 24.09.2023, 12:00 Uhr Hundetrainerin Anke Moltkau und Jäger Mathias Reumann sind selber Hundebesitzer. Auf ihrem Revierspaziergang wollen sie informieren und für gegenseitiges Verständnis sorgen. Foto: Grischa Beißner

Was darf mein Hund in freier Natur und was nicht? Diese Frage stellen sich manche Hundebesitzer gar nicht. Oft kommt es daher zum Streit zwischen Jägern und Hundebesitzern. Eine Hundetrainerin und ein Jäger aus Kölln-Reisiek wollen nun Brücken bauen.