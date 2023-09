Diesen Anruf wird Julian Hörnke wohl so schnell nicht vergessen. „Im Garten deiner Firma steht ein Auto. Der Fahrer ist stockbetrunken und gegen Haus und Fahnenmast gefahren.“ So oder so ähnlich dürfte der Wortlaut der Nachricht gewesen sein, die den Inhaber der Firma Plameco in Klein Offenseth-Sparrieshoop am späten Donnerstagabend (7. September) erreicht hat.

Firmeninhaber ist rasch vor Ort

Aber der Reihe nach: Es ist zirka 23 Uhr als Anwohner Hörnke anrufen und ihn über das Geschehen auf seinem Firmengelände an der Straße Rostock-Koppel informieren. Zehn Minuten später ist der 35-Jährige vor Ort. Er findet ein Auto im Garten seines Firmengengeländes und einen offenbar betrunkenen Mann vor, den Nachbarn an der Weiterfahrt gehindert haben.

Vom Weg abgekommen: Hinten ist die Rosenstraße zu sehen, von der sich der Fahrer offenbar ungewollt entfernt hat. Foto: Philipp Dickersbach

Doch wie ist der Fahrer dorthin gelangt? Laut Hörnke wollte er offenbar zu McDonalds. Auf seiner Fahrt durch Sparrieshoop muss der – offenbar ortsfremde – Mann sich dann vollkommen verfahren haben. Um auf das Plameco-Firmengelände zu gelangen, muss man nämlich von der Rosenstraße, einer gut ausgebauten Hauptverkehrsstraße – in ein kleines Industriegebiet abbiegen und dann noch mehrmals die Richtung wechseln. Möglicherweise glaubte der Fahrer, auf diesem Weg wieder auf die Hauptstraße zu gelangen, so Hörnke.

Damit irrte er sich jedoch gewaltig. Als dem Mann das klar wurde, versuchte er laut Schilderung von Nachbarn seinen Wagen zu wenden. Dieses Manöver endete jedoch an einem Fahnenmast, der seitdem eine deutlich erkennbare Neigung aufweist. Zuvor war der Fahrer offenbar bereits gegen den Hauseingang gekracht.

Julian Hörnke ist Inhaber der Firma Plameco aus Sparrieshoop. Foto: Philipp Dickersbach

Bilanz der Irrfahrt: Ein leicht beschädigtes Haus, ein verbeultes Auto, ein schiefer Fahnenmast sowie schätzungsweise mehrere tausend Euro Sachschaden. Und jede Menge Erleichterung, dass nicht Schlimmeres passiert ist. „Gott sei Dank gibt es nur Sachschaden“, betont Hörnke am Tag danach. Er sei letztlich froh, dass die Fahrt des Mannes auf diese Weise geendet habe.

Der Fahrer kommt aus Bayern

Wie Polizeisprecher Lars Brockmann auf Anfrage von shz.de mitteilte, handelt es sich bei dem Fahrer um einen 65-Jährigen aus Bayern. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von mehr als 1,6 Promille. Der Mann wurde vorsorglich zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht, wo ihm unter anderem eine Blutprobe entnommen wurde. Der 65-Jährige blieb laut Brockmann unverletzt, muss sich nun allerdings wegen Trunkenheit im Straßenverkehr und Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten.