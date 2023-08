Im Gewerbegebiet Ramskamp Auf frischer Tat ertappt: Polizei nimmt Einbrecher in Elmshorn fest Von Philipp Dickersbach | 13.08.2023, 17:42 Uhr In Elmshorn haben die Handschellen geklickt. Symbolfoto: David Inderlied/dpa/Illustration up-down up-down

Drei Männer wollten am späten Samstagabend (12. August) auf einem Betriebsgelände in Elmshorn in ein Gebäude einbrechen. Dabei wurden sie jedoch gefilmt.