Bretter, Waschbecken und mehr: der Müllhaufen wurde an der Düsterlohe entsorgt. Foto: privat up-down up-down Bauschutt Müll illegal vor Barmstedter Kindergarten entsorgt Von Carsten Wittmaack | 03.07.2023, 13:31 Uhr

In den Dörfern rund um Barmstedt ist es schon zur unschönen Normalität geworden: Müll aller Art wird kurzerhand in der Natur entsorgt. Nun wurde auch in Barmstedt Schutt auf frei einsehbarer Fläche abgeladen.