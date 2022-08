Zeitsprung: Zwei Tage wie im ausgehenden Mittelalter wird die Barmstedter Schlossinsel am Wochenende erleben. FOTO: Peter Jaster up-down up-down Zurück ins 18. Jahrhundert Barmstedt: Barocktage rund um das Museum auf der Schlossinsel Von Carsten Wittmaack | 19.08.2022, 13:00 Uhr

Kein Kostümfest soll es werden, sondern ein möglichst realistischer Blick in eine vergangene Epoche. Am kommenden Wochenende geht es am Rantzauer See zurück in die Barockzeit. Die Besucher erwartet lebendige Geschichte.