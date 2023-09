Entführung ins 18. Jahrhundert Barocktage in Barmstedt mit Fanfaren, Kostümen und Liebesbriefen Von Pierre Droste | 04.09.2023, 16:00 Uhr Die Vorführung wurde laut: Dieter Röhr mit Wildmeistern und seiner Sammlung historischer Vorderlader. Foto: Pierre Droste up-down up-down

Auf der Schlossinsel öffnete das Rantzauer Museum am Wochenende das Tor in die Glanzzeit Barmstedt. Während der Barocktage tauchten 30 Darsteller mit ihren Besuchern in die Zeit des 18. Jahrhunderts ein. Und es gab noch viel mehr zu entdecken.