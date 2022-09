Können diese Augen lügen? Es hat schon Gründe, weshalb Hunde derart beliebt sind. Foto: Carsten Wittmaack up-down up-down Alles rund um die Vierbeiner Barmstedts Stadtmarketing präsentiert: Erste Hundemesse „Rantzau Dog’s“ Von Carsten Wittmaack | 28.09.2022, 17:00 Uhr

Es gibt Millionen Hunde in Deutschland. Und ebenso viele Frauchen und Herrchen. Was lag also näher, als eine Hundemesse zu organisieren? Mit an Bord sind Angelika und Normen von Hacht, Gründer des Labels „Hansefutter“.