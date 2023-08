Ein Blick in die Küche Das Restaurant Zum Alten Markt in Barmstedt und seine Rippchen Von Pierre Droste | 25.08.2023, 08:00 Uhr Zum Alten Markt in Barmstedt und Rippchen the american way: Chefkoch Gordon Ibe Foto: Pierre Droste up-down up-down

In unserer Sommerserie stellen die Gastronomen aus Barmstedt und der Region ihre Lieblingsrezepte vor und verraten ihre kleinen Geheimnisse, die die Leibgerichte besonders lecker machen. Heute: Zum Alten Markt in Barmstedt und Rippchen the american way.