Magische JuKidS-Neueröffnung Tresen als Hingucker: Barmstedts Jugendzentrum präsentiert sich runderneuert Von Carsten Wittmaack | 28.09.2023, 11:00 Uhr Fototermin am neuen roten Tresen: Das Team des JuKidS Aydin Zengin (links), Svenja Kruse und Martin von Aspern. Foto: Carsten Wittmaack up-down up-down

Fast zwei Jahrzehnte lang wurde im Barmstedter Jugendzentrum wenig gemacht. Im Sommer rückten die Handwerker an. Nun erstrahlen die Räume in neuem Glanz. Am 1. Oktober gibt es die „magische Eröffnung“.