Übrig gebliebene Brötchen und verderbliches Gebäck verschenkt Elisabeth Sedemunth an die Elmshorner Suppenhühner und andere karitative Einrichtungen verschenkt. Foto: Tina Wollenschläger up-down up-down Weniger Müll, dafür mehr Frische Auf Barmstedter Wochenmarkt: Vier Gründe für klimafreundlicheren Einkauf Von Tina Wollenschläger | 27.07.2023, 10:00 Uhr

Einkaufen ohne Einwegverpackungen: Das möchten viele, können es aber nicht, wenn in Supermärkten die Lebensmittel nun einmal in Plastik verpackt sind. Auf Wochenmärkten, wie etwa in Barmstedt, ist das allerdings möglich. Warum es sich lohnt, dort einzukaufen.