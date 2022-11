Hilfe zur Weihnachtszeit: Dazu ruft die Stadt Barmstedt gemeinsam mit den Ämtern Rantzau und Hörnerkirchen auf. Foto: Carsten Wittmaack up-down up-down Barmstedt und Umland Gemeinsamer Spendenaufruf für das Weihnachtshilfswerk Von Carsten Wittmaack | 24.11.2022, 14:00 Uhr

Die Deutschen spenden gern und viel. Vor allem in der Adventszeit. Das ist derzeit so wichtig wie lange schon nicht mehr. Auch in Barmstedt und den Ämtern Rantzau und Hörnerkirchen sind viele Portemonnaies leer.