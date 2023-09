Neue Angebote Barmstedter Schüler verbannen Chips aus ihrer Mensa – und wollen mehr Gemüse Von Michael Bunk | 27.09.2023, 14:00 Uhr Die Schülersprecher Pascal Reichert (links) und Alexander Hoff haben mit einer Unterschriftenaktion zumindest schon einen Teilerfolg erzielt: Es gibt jetzt täglich ein wechselndes Salatangebot in der Mensa der Gottfried-Semper-Schule. Foto: Michael Bunk up-down up-down

Der Caterer an der Gottfried-Semper-Schule in Barmstedt hat nach deutlicher Kritik an seinem Angebot reagiert. Am Ziel angekommen sieht Schülersprecher Alexander Hoff die Initiative aber noch nicht, auch wenn Süßigkeiten erfolgreich verbannt worden sind.