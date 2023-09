Rantzauer Lieblingsrezepte So gelingen bei der Barmstedter Schöpfkelle die Königsberger Klopse besonders gut Von Pierre Droste | 16.09.2023, 14:00 Uhr Voller Einsatz für das ehrenamtliche Küchenteam der Schöpfkelle: Hans-Jürgen Bremer-Willms (von links), Brigitte Poplawski, Karin In den Birken, Karl-Heinz Andresen und ein imposanter 50-Liter-Topf Foto: Pierre Droste up-down up-down

In der shz.de-Sommerserie stellen die Gastronomen aus Barmstedt und der Region ihre Lieblingsrezepte vor und verraten ihre kleinen Geheimnisse, die die Leibgerichte besonders lecker machen. Heute: Die Schöpfkelle in Barmstedt und Karin in den Birkens Königsberger Klopse nach alter Art.