So sieht der erste Entwurf der geplanten Feuerwache aus. Grafik: B2K

Bauprojekt Barmstedter Politik will klare Finanzzusage des Landes für neue Polizeistation Von Michael Bunk | 05.04.2023, 17:00 Uhr

Angesichts von 2 Millionen Euro an Mehrkosten für den Trakt der Polizei beim Neubau einer kombinierten Feuerwache in Barmstedt reichen insbesondere der FWB die bislang gemachten Aussagen nicht. Sie fordert einen Letter of Intent. Verzögern soll sich das Vorhaben deshalb aber nicht.