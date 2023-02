Bis März 2024 ist die Sonderausstellung in Barmstedt zu sehen. Archivfoto: Elisabeth Meyer up-down up-down Museum Grafschaft Rantzau Sonderausstellung in Barmstedt: Warum Fliesen nicht gleich Fliesen sind Von Ann-Kathrin Just | 17.02.2023, 10:00 Uhr

Ab dem 25. Februar werden unter dem Titel „Von Spinnen und Ochsenköpfen – Holländische Fliesenkultur in und um Barmstedt“ mehr als 180 Originale an die Fliesenkultur erinnern. Durch die Sonderausstellung sollen diese nicht in Vergessenheit geraten.