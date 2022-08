Gute Gastfreundschaft bringt offensichtlich Spaß: Hausherr Robin Kühl (links), Küchenchef Matthias Möller und ein Topf, in dem der nach Essig duftende Fonds für ihre Spezialität, feinstes Sauerfleisch, köchelt. FOTO: Pierre Droste up-down up-down Barmstedter Lieblingsrezepte Kühl’s Restaurant: Küchenchef Matthias Möller und Mutters bestes Sauerfleisch Von Pierre Droste | 10.08.2022, 08:00 Uhr

In Kühl’s Restaurant am Rantzauer See in Barmstedt soll die Spezialität des Hauses kein leeres Versprechen sein. Küchenchef ‚Matze‘ Möller zeigt, wie er sein Sauerfleisch zubereitet.