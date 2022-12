Andy Fröhler ist Betriebsleiter der Badewonne Barmstedt. Foto: Stadtwerke Barmstedt up-down up-down Weihnachtsferien der Badewonne Barmstedter Hallen- und Wellenbad schließt bis Anfang Januar Von Michael Bunk | 21.12.2022, 17:30 Uhr

Bis zum Neustart am 9. Januar macht sich das Team in Sachen Erste Hilfe am Kind und Aquafitness fit.