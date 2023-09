Okay, rechnen können die Jungen und Mädchen des Barmstedter Carl-Friedrich-von-Weizsäcker-Gymnasiums. Doch können sie auch ausrechnen, wie lang der Bremsweg eines Autos ist? Raus aus der Schule und rein ins wirkliche Leben hieß es zwei Tage lang für die Fünftklässler. Auf dem Parkplatz am Rantzauer See nahmen sie am Workshop „Achtung Auto“ der ADAC-Stiftung teil.

Die Länge der Bremswege werden von Kindern oft unterschätzt

Dabei durften sie nicht nur Bremswege abschätzen, sondern lernten auch, was es bedeutet, mit dem Handy im Straßenverkehr unterwegs zu sein. Und wer wollte, konnte mit Kursleiter Bernd Neumann sogar während einer Vollbremsung mit im Auto sitzen. Alle Workshop-Inhalte servierte Neumann den Kids altersgerecht und mit sicherem Gespür für die kindliche Neugier.

Eine Hauptursache für Unfälle mit Kindern sind die oftmals unterschätzten Bremswege der Autos. Neumann zeigte, dass selbst bei einer Vollbremsung bei Tempo 30 oder 40 etliche Meter vergehen, bis ein Auto zum Stehen kommt. Und eine Rechenformel gab es gleich noch drauf zu: Reaktionsweg plus Bremsweg gleich Anhalteweg.

„Achtung Auto“ richtet sich an Fünft- und Sechstklässler aller Schularten und ist kostenlos. In dem rund 90-minütigen Programm vermitteln speziell ausgebildete Moderatoren den Kindern die zentralen Gefahren im Straßenverkehr – einprägsam, interaktiv und mit jeder Menge Spaß, wie die Barmstedter Gymnasiasten erfahren durften.

Das Programm unterliege strengen Sicherheitsauflagen, betont Andrea David, Vorstand der ADAC-Stiftung. Ein wichtiger Baustein sei das Thema der Ablenkung durch die Nutzung digitaler Medien. Handys sind bei der jungen Generation fast immer und überall in Gebrauch – auch im Straßenverkehr, auf Kosten von Aufmerksamkeit und Reaktionszeit.

Nähere Informationen zum Workshop „Achtung Auto“ der ADAC-Stiftung finden sich hier.