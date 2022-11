Am Barmstedter Bahnhof soll eine große Bike+Ride-Anlage anstehen. Foto: Carsten Wittmaack up-down up-down 100.000 Euro Mehrkosten Bike+Ride-Anlage am Barmstedter Bahnhof wird deutlich teurer als gedacht Von Carsten Wittmaack | 24.11.2022, 08:30 Uhr

Trotz der immensen Mehrkosten stimmten alle Mitglieder des Bauausschusses für das Festhalten am Bike+Ride-Projekt. Thema im Ausschuss war auch das Gewerbegebiet am Friedhof. Hier zweifelt die FWB die Rentabilität an.