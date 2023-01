Geben die Weberei nach über fünf Jahren auf: Ingrid Boll (links), Mitausstellerin in der Weberei, und Sabine Krüger mit dem abgeschraubten Firmenschild. Foto: Peter Jaster up-down up-down Sabine Krüger verlässt Barmstedt Weberei im Speicher der Rantzauer Wassermühle schließt ihre Türen Von Peter Jaster | 02.01.2023, 18:00 Uhr

Erst kündigte Karin Herbst an, das Café im Schlossgefängnis nicht länger betreiben zu wollen. Nun macht auch die Weberei dicht. Sabine Krüger bietet ihre Kurse demnächst in Elmshorn an. Gründe für ihren Weggang gibt es mehrere.