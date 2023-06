Verbandsvorsteherin Heike Döpke (Mitte) ist froh, mit Pflegedienstleiterin Anne-Kathrin Kruse (links) und Einrichtungsleiterin Diane Ahrens wieder ein komplettes Führungsteam im Seniorenpark Rantzauer See zu haben. Foto: Michael Bunk up-down up-down Höherer Überschuss als geplant Seniorenpark Rantzauer See in Barmstedt schreibt weiter schwarze Zahlen Von Michael Bunk | 09.06.2023, 08:00 Uhr

Wegen steigender Kosten müssen die Bewohner seit 1. Juni für ihren Eigenanteil im Seniorenpark Rantzauer See in Barmstedt aber deutlich tiefer in die Tasche greifen. Das Leitungsteam des Hauses bilden nun Diane Ahrens und Anne-Kathrin Kruse.