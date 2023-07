Das Schwanenküken wurde erst von seinen Eltern verlassen und dann von möglichen Adoptiveltern in Barmstedt verstoßen. Foto: Wildtier- und Artenschutzzentrum up-down up-down Nach Tod von zwei Jungtieren Barmstedter Schwäne wollen einsames Schwanenküken nicht adoptieren Von Caroline Warmuth | 25.07.2023, 17:09 Uhr

Der Versuch, ein junges Küken von den Schwänen auf dem Rantzauer See in Barmstedt adoptieren zu lassen, ist gescheitert. Jetzt wird es im Wildtier- und Artenschutzzentrum in Klein Offenseth-Sparrieshoop großgezogen.