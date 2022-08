FOTO: Michael Bunk Diverse neue Räume sollen her Schulleiterin fordert Erweiterung der James-Krüss-Schule Barmstedt Von Michael Bunk | 17.08.2022, 18:00 Uhr

Nicht zuletzt die Anforderungen der Offenen Ganztagsschule bringen das Gebäude am Heederbrook an seine Grenzen, sagt Astrid Reumann. Am 18. August berät erstmals die Politik über ihren Antrag.