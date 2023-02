Der Vorsitzende des Kirchengemeinderates, Pastor Raphael Steenbuck (von links), verabschiedete seinen Amtskollegen Klaus Dieter Piepenburg und Kantor Reinhard Deseniß. Beide gehen am 1. März in den Ruhestand. Foto: Peter Jaster up-down up-down Barmstedt Wie sich ein Pastor und ein Kantor um die Kirchengemeinde verdient machten Von Peter Jaster | 19.02.2023, 17:30 Uhr

Am 1. März gibt Pastor Klaus Dieter Piepenburg die Leitung der evangelischen Kirche in Barmstedt ab – zusammen mit Kantor Reinhard Deseniß. Während der Verabschiedung wurde deutlich, was von ihnen bleiben wird.