Chefsache: Florian Klöckner (links) vom HGB-Vorstand und Marcel Holz vom Stadtmarketing packen an. Foto: Pierre Droste up-down up-down Stadtmarketing und HGB packen an Barmstedt macht sich chic für das Weihnachtsfest Von Pierre Droste | 13.11.2022, 15:13 Uhr

In nur zwei Stunden haben die Helfer dutzende Tannenbäume an den Straßenlaternen in der Innenstadt platziert. Demnächst wird auch die Weihnachtsbeleuchtung aufgehängt.